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"Fethullah Gülen öldü" haberi yapan Tughra Books nedir? Kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede?

Fethullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada duyuran yayının detayları merak edildi. Peki, "Fethullah Gülen öldü" haberi yapan Tughra Books nedir? Kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede? İşte detaylar...

"Fethullah Gülen öldü" haberi yapan Tughra Books nedir? Kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede?

"Fethullah Gülen öldü" haberi yapan Tughra Books nedir? Gece saatlerinde sosyal medya Fethullah Gülen'in ölüm haberiyle sallandı. Son zamanlarda hastalığıyla ön plana çıkan FETÖ elebaşının beklenen haberini duyuran Tughra Books yayını, "Fethullah Gülen dünyaya veda etti" başlıklı bir yazı paylaştı. Çok geçmeden yapılan paylaşım kaldırıldı. Akıllarda "FETÖ öldü mü?" soruları kaldı. Peki, Tughra Books kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede? İşte detaylar...

Fethullah Gülen öldü haberi yapan Tughra Books nedir? Kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede?

"FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ" HABERİ YAPAN TUGHRA BOOKS NEDİR? KİTAP MI GAZETE Mİ? TUGHRA BOOKS KİMİN, NEREDE?

Tughra Books, Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletinde bulunan bir yayın evidir. Burada, Fethullah Gülen'e hizmet eden kitap yayınları da bulunur. Resmi internet sitesi Türkiye'de yasaklanmıştır. Bu sebeple yayın kuruluşu hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır.

ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books adlı kitap yayını, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair bir mesaj yayımladı. Bahsi geçen mesajın başlığında "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" yani "Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" cümlesinin yer aldı. Satırların devamında ise "Hayatını iman ve Kur'an hizmetine vakfetmiş kıymetli büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hoca efendi fani dünyaya veda etti" denilerek, Fethullah Gülen'in öldüğü bildirildi. Ancak, paylaşım kısa süre içerisinde tüm sosyal medya platformlarından kaldırıldı.

Fethullah Gülen öldü haberi yapan Tughra Books nedir? Kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede?Fethullah Gülen öldü haberi yapan Tughra Books nedir? Kitap mı gazete mi? Tughra Books kimin, nerede?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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