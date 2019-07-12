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Fethullahçı Terör Örgütü hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Manisa Alaşehir'de polis operasyonda düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY davasında hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Ali Coşkun yakalandı.

Fethullahçı Terör Örgütü hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana'da görevliyken meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü Ali Coşkun'un, Manisa Alaşehir'de bulunduğu tespit edildi.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Coşkun'un kaldığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve dün gece operasyon düzenledi. Coşkun, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Coşkun, cezaevine gönderildi.

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