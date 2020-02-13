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  3. Fethullahçı Terör Örgütü'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gelişme

Fethullahçı Terör Örgütü'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gelişme

Fethullahçı Terör Örgütü'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gelişme

Fethullahçı Terör Örgütü'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

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