Feti Ahmet Kantarcioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feti Ahmet Kantarcioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feti Ahmet Kantarcioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feti Ahmet Kantarcioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feti Ahmet Kantarcioglu 25 Ağu 1997 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Feti Ahmet Kantarcıoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feti Ahmet Kantarcioglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feti Ahmet Kantarcioglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Feti Ahmet Kantarcioglu'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Feti Ahmet Kantarcioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/fetiahmetkan23/

Feti Ahmet Kantarcioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feti Ahmet Kantarcioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Feti Ahmet Kantarcioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feti Ahmet Kantarcioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2015 yılında Kovancılar Spor

25 Ocak 2016 yılında Burhaniye Bld

14 Ekim 2016 yılında Kovancılar Spor

22 Eylül 2017 yılında Hankendispor

13 Ekim 2017 yılında Siverek Bld

5 Ekim 2018 yılında Kovancılar Spor

19 Kasım 2021 yılında Diyarbakırspor

24 Ağu 2022 yılında 23 Elazığ FK

Feti Ahmet Kantarcioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feti Ahmet Kantarcioglu şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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