Feti Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından birçok kişi Yıldız hakkında arama yapıyor. Feti Yıldız'ın biyografisi ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki Feti Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Feti Yıldız koronavirüs mü oldu? Detaylar haberimizde.

FETİ YILDIZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Feti Yıldız, (d. 1953, Boğazlıyan) Türk milliyetçi siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

FETİ YILDIZ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Feti Yıldız'ın paylaşımı: