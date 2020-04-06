Feti Yıldız koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Feti Yıldız'ın paylaşımı:
COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun— Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2020
FETİ YILDIZ KİMDİR?
Feti Yıldız, (d. 1953, Boğazlıyan) Türk milliyetçi siyasetçi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.
27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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