Fetih Müzesi’nde ders

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Öğrenciler, derslerde öğrendikleri Bursa'nın fethini, panoramik resim üzerinde inceleme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunuyor. İlk, orta ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de Fetih Müzesi'ne gelerek, Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resim ile Bursa'da medfun bulunan 6 Osmanlı sultânını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarındaki önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu görme fırsatı buluyor. Fetih Müzesi'nin son misafirleri olan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Fetih Müzesi'ni gezerek, hem Bursa'nın fethini, hem de Osmanlı'nın ilk döneminde hayat tarzı, ordu, ve halk hakkında bilgi sahibi oldu.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan, Fetih Müzesi'ni proje aşamasından itibaren yakından takip ettiğini belirterek, "Bursa'ya yakışan bir eser olmuş. Bursa'da yaşayan veya Bursa'ya gelen herkese müzeyi gezmesini tavsiye ediyorum. Müzenin kubbe bölümüne çıktığınızda sanki Bursa'nın fethi gününü yaşıyorsunuz. Uludağ'daki manastırlar, Balabanbey kalesi, Aktimur Kalesi, Pınarbaşı Suyu, Osmanlı halkı, Bizans askerleri, tekfurlar aynen canlandırılmış. Bu eser, bilhassa genç nesil üzerinde büyük bir etki yapacaktır. Biz tarihi belgeler üzerinden anlatıyoruz. Ancak öğrenciler buraya geldiklerinde Bursa'nın fethini resim üzerinde gördüklerinde eminim tarihi şuurları çok daha farklı olacaktır" dedi.

Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de, "Bursa, böyle bir müzeye ihtiyaç duyuyordu. Pâyitaht şehir olan Bursa'da özellikle görsel yönden tarihi eksiklikler vardı. Bursa'yla ilgili çok sayıda kitap, makale yazıldı. Çok değerli hocalarımız bu konuda çalışmalar yaptı. Ancak şehrin kendi tarihiyle bütünleşmesi noktasında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehre önemli bir katkı yaptı. Başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere müzenin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler de müzeden etkilendiklerini ifade ederek, "Derslerde hocalarımızdan ve kitaplardan öğrendiğimiz Bursa'nın fethi ile alâkalı bilgileri burada pekiştirme fırsatı bulduk. Hocalarımızın anlattıklarını zihnimizde canlandırmaya çalışıyorduk. Müzeyi gezerek, 6 Nisan 1326 tarihine gittik ve Bursa'nın fethini yaşadık. Bu gezi, bilgileri daha iyi anlamamızı ve bilgilerin zihnimizde daha kalıcı olmasını sağladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA