Fetih Müzesi’nde Fethi şenliklerine pandemi kısıtlaması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin 17'ncisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri açıkladı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun da katıldığı toplantıda, nisan ayının Bursa'da fetih coşkusunun yaşandığı bir ay olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, geçtiğimiz yıldan bu yana küresel salgın sebebiyle bütün faaliyetlerde önemli değişikliklere gidildiğini kaydetti.

Sözlerine, Cengiz Numanoğlu'nun "Bu Şehir Bursa" şiirini okuyarak başlayan Başkan Dündar, "Bugün dilimizde dua, yüreğimizde gurur ve minnetle çok güzel ve özel duygular yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki, Bursa'mızın fethini; Ulucami'nin, Yeşil Türbe'nin kanatları altında şanlı tarihimizi yaşadığımız, yaşattığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kutluyoruz" dedi.

"DÜNYAYA KÖK SALAN MEDENİYETİN DOĞDUĞU ŞEHİR"

Osman Gazi'nin Bursa'yı fethetmesiyle, küçük bir beylikten cihan imparatorluğu doğduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Dündar, "O gün yoğrulan hamurla dağınık kalpler birleştirilmiş, Anadolu Türklüğü'nün birliği tesis edilmiştir. Tarihin en uzun ömürlü, en geniş sınırlara ulaştığı, birçok uygarlığı hoşgörü ve adalet anlayışı çerçevesinde yönettiği Osmanlı'nın kurulduğu bu kutsal nâdîde vatan toprağında, Bursa'nın fethinin 695. yılını kutluyoruz. Burası, dünyaya kök salan büyük bir medeniyetin doğduğu şehirdir. İşte bizler bu tarihî sorumluluk ile çalışıyoruz. Bizler, tarihimizden aldığımız güç, ecdadımızdan aldığımız ilhâmla geleceğin şehrini kuruyoruz. Ulucami ve diğer tarihi eserlerimizin yanında "Panorama 1326 Bursa" yükseliyor. Çünkü bizler, geçmişin bekçisi geleceğin mimarıyız. Geçmişimizle gurur duyarken, yaptığımız hizmetler ve eserlerle iftihar ediyoruz" diye konuştu.

Nisan ayı boyunca Tophane Meydanı'nda başlayan şenlikler kapsamında bugüne kadar sempozyumlar, fetih yürüyüşü, köy kınası ve düğünü, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, rahvan atları yarışı, fotoğraf yarışması gibi birbirinden farklı faaliyetler düzenlediklerini hatırlatan Başkan Dündar, "Pandemi süreci, her ne kadar alışılagelen organizasyonlarımıza ara vermemizi gerektirse de, "Fetih coşkusu gönüllerde" diyerek "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin 17'ncisini sürece uygun planlamalarla kutlayıp, daha daraltılmış ve pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenleyeceğiz" dedi.

FETİH MÜZESİNDE 2 SERGİ

Şenlikler kapsamında ilk faaliyetin "Çelebi Mehmed dönemi eserleri" sergisi olduğunu belirten Başkan Dündar, "Çelebi Mehmed Han'ın vefatının 600. yıl dönümü münasebetiyle tertip ettiğimiz sergide, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından çektirilen ve Yıldız Sarayı arşivinden alınan fotoğraflar yer alıyor" dedi.

Bir diğer serginin de "Osmanlı'dan günümüze pulların serüveni" sergisi olacağını kaydeden Dündar, "PTT ile işbirliği halinde düzenleyeceğimiz serginin içeriği ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1863 yılında basılan pullar ile başlayıp günümüze kadar gelen 4 bin puldan oluşacak. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 14 Nisanda açılacak sergi, 20 Mayısa kadar gezilebilecek" diye konuştu.

"III. MURAD DÖNEMİ VE BURSA"

Şenlikler kapsamında her yıl düzenlenen Osmanlı Sultanları Sempozyumu'nun bu yıl 22 Mayıs'ta başlayacağını kaydeden Başkan Dündar, sempozyumda "III. Murad dönemi ve Bursa" konusunun ele alınacağını bildirdi. Başkan Dündar, "Osmanlı Devleti'ni 20 yıla yakın idare etmiş bu değerli devlet adamı döneminde Arabistan'dan Macaristan'a kadar uzanan Osmanlı topraklarının kayıp vermeden idare edildiği ve Mimar Sinan çağına yakışır eserlerle süslendiği bilgisini de paylaşmış olalım. Uluslararası camianın yakından tanıdığı değerli akademisyenlerimiz, bir yıldır sürdürdükleri araştırmaları bu sempozyumda bildiriler halinde bizlerle paylaşacaklar. Yine her yıl olduğu gibi bu bildirilerden oluşan kitabımız da basılarak, kütüphanelerimize kazandırılmış olacak. 22 Mayısta başlayacak sempozyuma, iki gün boyunca 7 farklı üniversiteden 40 akademisyen katılacak. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilecek sempozyuma o günün koşullarına göre katılım sağlanamazsa, sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayıp takibini sağlamış olacağız. Bu noktada, her zaman olduğu gibi ilmi çalışmaları takip ederek bizlere destek veren Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK- MOĞOL İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU"

27-29 Mayıs tarihleri arasındaki Orhon kitâbeleri konusunda sempozyum düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Atalarımızın bizlere bıraktığı bu tarih ve kültür mirasımızla bağımızı hiçbir zaman koparmadık ve Moğolistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirme yoluna gittik. Bu kapsamda Moğolistan'ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Bu kardeşliğimizin ilk nişanesi olarak düzenleyeceğimiz uluslararası sempozyuma; başta Türkiye olmak üzere Moğolistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Japonya gibi ülkelerden konularının uzmanı 25 bilim insanı katılacak. Sunulan bildiriler basılarak kitap haline getirilecek" dedi.

Türk kültürünü yakından ilgilendiren bir başka sempozyumla kutlamaları tamamlayacaklarını anlatan Başkan Dündar, "Ev sahipliğini yapacağımız sempozyumun konusu destanlar ve destan kültürü. Altay halk ve topluluklarına ait destanlar ve türleri, destanların doğuşu, gelenek görenekler, kültür, ekonomi ve hayatın her alanına dair destanlarda yer alan bilgileri meraklılarıyla paylaşacağız. 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve hazırlıkları devam eden bu sempozyuma da, farklı ülkelerden 100 civarında bilim insanı bildirileriyle katılacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da, fetih şenlikleri dâhilinde Osmangazi Belediyesi'nin çok önemli bilimsel sempozyumlara ev sahipliği yapacağını belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bu yılda çok değerli sempozyumlar olacak. 7 üniversiteden ve yurt dışından akademisyenler katılacak. Bildiriler tamamen Osmanlı ve İtalyan arşivlerinden yeni bilgilerle derlenmiş durumda. 1574-1595 yılları arasındaki Bursa'nın görünümü, şehir dokusu ve o dönem yapılan eserler ele alınacak. Sadece Osmanlı değil, Bursa tarihi de var. Sempozyumdaki bildiriler kitabımızda yer alacak. Bu kıymetli kitaplar, yurt dışındaki kütüphanelerde de yer alıyor. Sayın başkanımıza ve ekibine, bu gayretli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi sergi alanında Çelebi Mehmed dönemi eserleri konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Program, mehteran ve kılıç kalkan ekibinin gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı