Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi

Özbekistan'ın 32'inci bağımsızlık yıl dönümü Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği programla kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi

Özbekistan'ın 32'inci bağımsızlık yıl dönümü Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği programla kutlandı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen programda; Özbekistanlı sanatçılar Jahongır Pozıljonov, Adam Solıyev, Zohıd Yusupov, Hojlakbar Rozmetov, Kamron Saburov, Elmurodjon Haqnazarov ve Javlon Shadmanov sahne aldı. Kurtuluş gününde Özbek sanatçılar en popüler eserlerini seslendirirken Bursa'da yaşayan Özbekistan vatandaşları ise sahneye çıkarak gönüllerince eğlendi. Oldukça renkli geçen geceye, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev ve Bursa'da yaşayan Özbekistan vatandaşları katıldı.

Osmangazi'nin Türk dünyasının başkenti olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, "Osmangazi, Türk dünyasının başkenti oldu. Sadece Özbekistan değil, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan'dan birçok etkinlikler ve kutlamalar yaptık. Özbekistan ile o kadar çok etkinlik kutladık ki Özbekçe konuşmaya başladık. Biz, Özbek kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Türk dünyasından gelen Türk kardeşlerimize kardeş gözüyle bakıyoruz. Özbekistan'ın 32'inci bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev de yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Bugün burada Özbekistan'ın 32'inci bağımsızlık yıl dönümü kutluyoruz. 1992'de kardeş Türkiye'miz Özbekistan'ın bağımsızlığını kabul etti. Kardeşlik hukukuna dayanarak geniş stratejik ilişkiler devam ediyor. İnşallah bundan sonra bu ilişkiler devam etsin. Allah bu ilişkileri nazardan korusun. Özbekistan ve Türkiye bayrakları her zaman göklerde olsun. Bu programa destek olan Osmangazi Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi

Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi

Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi

Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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