FETÖ abisi niyeti bozmuş: Kadın iç çamaşırları giydiği pornografik fotoğrafları bulundu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1 yıl önce FRTÖ üyelerinin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulaması olan ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan M.C.'den elde edilen dijital verilerde, akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilen inceleme kapsamında FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi.

GAYBUBET EVLERİNDE SAKLANIYORLARMIŞ

Sabah'ın haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, farklı illerden İstanbul'a gelen genç üniversite öğrencilerine FETÖ evlerinde kalmaları için yönlendirme yapıldığı tespit edilirken Çalışmada, örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanması"ndan sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi.

Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şüphelilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için "gaybubet evlerinde" saklandıkları yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

28 ŞÜPHELİDEN 5'İ İTİRAFÇI OLDU

Edinilen bu bilgiler kapsamında harekete geçen ekipler, ilk operasyonu 13 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirerek, 28 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu.

Şüpheliler, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilere yönelik güncel faaliyetleri hakkında bilgi vermişti. Alınan ifadeler doğrultusunda yeni tespit edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen ikinci operasyonda, 11 şüpheli daha gözaltına alınmış ve yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EV ABİSİNİN KADIN İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada örgüt abisi olduğu iddia edilen M.A.'nın dijital materyallerinde pornografik içerikler tespit edildi. Örgüt abisi M.A.'nın dijital cihazlarında, çıplak şekilde çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte kadın iç çamaşırları giymiş görüntüleri de bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazeoğlu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Gazezoğlu halen FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgüt üyelerinin güncel faaliyetleri anlatıldı.