Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.

Fethullah terör örgütü ile yakın ilişkili Hakan Şükür, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret etti.

YAYINLAMA
Google News
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.

Türkiye, bir kez daha sandık başına giderek kaderini belirledi. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefetin yanı sıra terör örgütleri de hayal kırıklığına uğradı. Bu örgütlerin başında ise 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan Fethullah terör örgütü geldi.

Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere koyun dedi

Seçim sonuçlarını beğenmeyen Fethullah örgütü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı. Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere 'koyun' göndermesi yaptı. Şükür, paylaşımında, "Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz..!!" ifadelerine yer verdi.

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi
"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi
Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefetten değişim sesleri yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefetten değişim sesleri yükseliyor
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor
Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor
Son Haberler
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...
Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"
Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"
29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü
29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü
Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"
Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"
29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü
29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü
Çok Okunanlar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı
Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz