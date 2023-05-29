Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.

Türkiye, bir kez daha sandık başına giderek kaderini belirledi. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefetin yanı sıra terör örgütleri de hayal kırıklığına uğradı. Bu örgütlerin başında ise 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan Fethullah terör örgütü geldi.

Allah mazlum, mağdur ve Ülkesini seven ve hüzünlenen tüm güzel insanları korusun ve onların yardımcısı olsun.



Türkiye’nin bu çıkmazdan çıkabilmesinin tek yolu Adaletin tesisi ve Ülkenin normalleşmesi ile mümkün olabilir.

Allah’ın Adaletine sığınmaktan başka

yol yok.. Haberin Devamı Hakan Şükür (@hakansukur) May 28, 2023

Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere koyun dedi

Seçim sonuçlarını beğenmeyen Fethullah örgütü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı. Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere 'koyun' göndermesi yaptı. Şükür, paylaşımında, "Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz..!!" ifadelerine yer verdi.