FETÖ borsasına 2 tahliye

Bursa'da FETÖ'den yargılanan sanıkları bularak rüşvet karşılığında tahliye sözü veren çete ikinci kez hakim karşısına çıktı. 2 kişi tahliye edilirken, ele başı Eyüp Ensar Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklanan sanıklardan tahliye vaadiyle rüşvet aldıkları iddia edilen çetenin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, olayın mağdurları, taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuyla ilgili tape kayıtlarına takılan mağdurların bir kısmı şahit olarak dinlendi. Talimatla ifadesi alınan şahitlerin ifadelerini okuyan mahkeme başkanı, daha sonra tek tek müştekilere söz hakkı verdi.

Duruşmaya daha önce FETÖ'den yargılanıp tahliye edilen Kenan S'nin ifadeleri damga vurdu. Çete başı Eyüp Ensar Ç'nin avukatı olarak bilinen ve geçen celse dosyası tefrik edilen sanık, avukat O.Ö.T'nin kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, "Dosyanı biliyoruz bana vekalet verirsen tahliye olursun, yüksek makamlarda tanıdıklarımız var" dediğini, daha sonra tahliye olduğunda Eyüp Ensar Ç'nin kendisinden para istediğini kaydetti. Kenan S, çete başının bürokratlar ve devlet erkanıyla çektirdiği fotoğraflarla insanların hayatları üzerinden rant sağladığını, tehdit ettiğini iddia ederek, "Bu adamları tanımıyorum. Beni cezaevinde ziyaret etti, ben de onlara vekalet vermedim. Benim dosyam zaten tertemizdi. Tahliye olacağımı biliyordum. Tahliye oldum ve bu Ensar denilen adam beni cezaevinin kapısında karşılamaya geldi. Bana kendini tanıttı ve daha sonra beni arayarak iş yerime gelerek para istedi. Seni biz tahliye ettik dedi. Ben para vermedim, hatta kendisine çok fazla hakaret de ettim. Daha sonra bir gün iş yerime gidip yanımda çalışan kızlara "Ona söyleyin versin parayı, yoksa çıkardığımız gibi içeri geri tıkmayı da biliriz" dediğini öğrendim. Arkamdan arkadaşlarıma "Bu adamın kafasına bir kurşun sıkmak lazım" diye de racon kesmiş. Bu adam siyasilerle, savcılarla çektirdiği fotoğraflarla onlarca insanı mağdur etti. Eski terör savcısıyla ilişkilerini de biliyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı Kenan S'ye eski terör savcısı İ.K'yle ilgili, "Bir şey biliyorsan söyle, adliyedeki çürük elmaları eleyelim. Bu iş namusuyla, şerefiyle çalışan insanlara kalsın, bize yardımcı ol" dedi. Kenan S. mahkeme başkanının bu isteği üzerine emekli eski terör savcısının Eyüp Ensar Ç. ile iş birliği içerisinde olduğunu, Eyüp Ensar Ç'nin mağdur vatandaşlara savcının ismiyle gittiğini, "8. Ağır Ceza Mahkeme başkanı bizim arkadaşımız" dediğini belirtti.

İş adamı Kenan S, "Bu adam kendini devlet sanıyor. Bana "Senin mal varlığın üzerindeki tedbiri kaldırırız" dedi. Bu adam kim ki benim dosyama ulaşıyor, bana devlet ağzıyla senin işlerini hallederiz diyor?" diye isyan etti.

Bir diğer şahit Recep S'nin avukat O.Ö.T'ye, telefonda 10. Ağır Ceza Mahkeme başkanını tanıdığını ve başkanla görüşerek kararlarına müdahale edebileceğini söylediği ortaya çıktı. Mahkeme başkanı Recep S'ye başkanla görüşüp görüşmediğini sordu. Recep S. kendisini tanımadığını söyleyince, mahkeme başkanı "Yargılamayı biz yapıyoruz, avukat hanım söylediği şeyin nereye gideceğini, kimleri töhmet altında bırakacağını biliyordur, sen görüşmesiysen neden avukat hanım böyle söyledi? Yargılamayı yapanlar böyle töhmet altında bırakılırsa yargı çöker, yargı çökerse de devlet, millet çöker. Aanlat bu iddiayla ilgili bildiklerini" dedi.

Diğer şahitler, Eyüp Ensar Ç. ve beraberindekilerin kendilerine, "Eyüp Ensar devlet tarafından görevlendirildi. O istihbaratçı, onun içerden çıkaramadığı neredeyse kimse yok. Yüksek yerlerden tanıdıkları var" dediklerini belirtti.

Mahkeme başkanı sanık Hamza Ö'nün kendileriyle ilgili CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesini de okudu. Sanık Hamza Ö. yazdığı şikayet dilekçesinde, cumhurbaşkanından kendisini kurtarmasını isteyerek, "Suçum yok" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti şahit ve müştekilerin ifadelerinin ardından duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram Ö. ile Hamza Ö'nün tahliyesine, Eyüp Ensar Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: İHA