FETÖ DAVALARINA BAKAN MAHKEME BAŞKANI ARACIYLA GİDERKEN SIKIŞTIRILIP TACİZ EDİLMİŞ

BAKIRKÖY 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın, 2 yıl önce FETÖ kumpas davalarının görüldüğü mahkemenin başkanı olduğu dönemde, bir araç tarafından yolda sıkıştırılıp takip edilerek taciz edildiği ortaya çıktı. Başkan Horasan'ın, "Beni ve eşimi öldürmeye teşebbüs ettiler. Bir saat boyunca çok virajlı yollarda yüksek hızla gitmeme ve kaza riski geçirmeme sebep oldular" diyerek şikayetçi olması üzerine yakalanan iki şüpheli hakkında dava açıldı.

Balıkesir'de 29 Ekim 2017'de meydana gelen olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İddianamede, o dönem FETÖ kumpas davalarının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mahkeme Başkanı olan Ali İhsan Horasan'ın şikayet dilekçesine yer verildi. Olay günü Çanakkale'de bir düğüne katılıp tekrar İstanbul'a dönüşe geçtiğini belirten Başkan Horasan şikayet dilekçesinde, saat 22.30 civarında Havran Mevkii'ndeyken sağ taraftan çok hızlı bir şekilde bir aracın geldiğini belirtti.

"BENİ YOL KENARINA ATIP ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYORLARDI"

Horasan olayı şöyle anlattı: "Araç ne duruyor ne beni geçiyordu. Daha sonra kornaya basarak yavaşladım. Geçmesine müsade ettim. Araç üstüme doğru kırarak beni adeta refüje düşmemi sağlayacak şekilde öne geçti. Yolu tam ortaladı ve dörtlülerini yaktı. Terör Mahkemesi Başkanı olmam dolayısıyla hakkımda özel koruma kararı olduğundan, araçta bulunan çakarları kısa süreliğine yakıp söndürdüm. Amacım polis olduğumu zannederek, şahısların benden korkmasını sağlamaktı. Ancak tam tersine araç yavaşlayarak tekrar yanımda belirdi. Camını açarak öndeki iki şahıs birden kenara çekmem şeklinde bana bağıdılar. Şahısların halinden aşırı derecede uyuşturucu yahut alkol etkisinde olduklarını anladım. Eşimin de ikazıyla hiç durmayarak hızlı bir şekilde kaçmaya başladım. Bu şekilde bir saat boyunca yolda ilerledim. Şahıslar hızlanarak yanıma geliyorlar, önüme kırarak beni yol kenarına atıp öldürmeye teşebbüs ediyorlardı. Ben tehlikeli manevralar yaparak yoluma devam ettim. En az 4-5 kez hızımız 150-160 km iken beni yoldan çıkarıp eşimle beraber öldürmeye çalıştılar. Ben zaman zaman yavaşlayıp camı açarak şahıslara "Yanımda eşim var, kusura bakmayın" gibi laflar dahi ettim. Ancak buna rağmen ısrarla benden durmamı istiyorlardı. Eşim 4-5 kez jandarma ve polisi aradı. Gökyazı Mevkii'ne yaklaşırken jandarmayı gördük. Hemen durdum. Araçtan inerek jandarmaya durumu anlattım. Onlar da bilgi sahibiydi. Aracı beklemeye başladık. Araç bizi görünce çok hızlı ve tehlikeli bir manevrayla en sola kırarak kaçtı. En sonunda polis tarafından yakalandığını öğrendim."

BENİ VE EŞİMİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER

Kendisinin ve eşinin canına kast edildiğini belirten Başkan Ali İhsan Horasan,"Defalarca alttan almamıza rağmen ısrarla beni takip edip araçlarını benim aracımın önüne ciddi anlamda kırarak kaza yapmamı sağlamaya çalıştılar. Beni ve eşimi öldürmeye teşebbüs ettiler. Bir saat boyunca çok virajlı yollarda yüksek hızla gitmeme ve kaza riski geçirmeme sebep oldular" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETİ

İddianamede, şüpheliler Özkan A. ve Şenol T., kimseyi takip etmediklerini öne sürerek suçlamaları reddettiler. İddianameye göre şüphelilerin aracın kolluk tarafından kontrol noktasında durdurulmak istenmesine rağmen durmadıkları ve Özkan A.'nın alkol raporu aldırmak istemediği ve alkol ölçümünde 127 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüphelilerin trafikte araç kullanımı sebebi ile meydana gelen tartışmanın öfkesiyle müştekinin kullandığı aracın kaza yapmasına sebebiyet verebilecek şekilde araç ile kovaladıkları ifade edildi. Ancak müştekinin aracıyla Gökçeyazı Jandarma Karakolu'na varmasıyla müştekiye zarar veremedikleri belirtildi. Şüpheli Özkan A.'nın "Basit yaralama", "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 3,5 yıldan 15,6 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheli Şenol T.'nin ise "Basit yaralama" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 2,5 yıldan 9,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Kaynak: DHA