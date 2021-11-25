FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüleri yayımlandı! Ölmedi ama ölecek gibi! Konuşmakta zorlanıyor, dili dönmüyor

Türkiye'nin geleceğine kast eden hain 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde zehirlendiği ve öldüğü öne sürülmüştü. Söz konusu haberler sonrası panikleyen terör örgütü üyeleri, elebaşı Gülen'in görüntülerini yayımladı. Montaj yapılarak servis edilen videoda Gülen'in yaşadığı görülürken konuşmakta zorlandığı ve dilinin dönmediği görüldü. Söz konusu görüntüleri izleyenler, "Gülen ölmedi ama ölecek" şeklinde yorumlar yaptı.

BURAK BEKİROĞLU: SIRF KONUŞTURMAK İÇİN İLAÇLARI DAYADILAR

Öte yandan avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'in durumuna ilişkin yayımlanan video hakkında, "Zehirlediler diyorum, konuşma yetisini kısmen/veya tamamen kaybetti diyorum. Şimdide Sırf konuşturmak İçin ilaçları dayadılar bir kaç kelime konuşturup kayıt almak İçin diyorum. Beter Peltek gibi konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ ELEBAŞI HAİN GÜLEN NASIL ZEHİRLENDİ?

Terör örgütü elebaşının çiftliğinde yaşanan olaylara ilişkin olarak Burak Bekiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cevdet, Mustafa Özcan’ın talimatıyla, Özcan’ın başa geçebilmesi için, Fetullah'ın fişinin çekilmesi için harekete geçmiş, Fetullah’ın yanından ayrılmayan doktoru Kudret Ünal’ı bir şekilde oyalamış, yanındaki mollaya Fetullah'ı zehirletmiş. Zehirleme eylemi direkt zehir verilerek mi yoksa kullandığı ilaçlar yerine ters etki yapan ilaçlar vererek mi yoksa fazla sayıda ilaç vererek mi yapılmış, bunu tam olarak öğrenemedim.

Şimdi geliyoruz, benim ilk gün yazdığım ve yayınladığım fotoğrafın olayına... İşte o fotoğrafın hikayesi Cevdet'e bağlanıyor. Cevdet'in beyaz pickup'ı arkasına takılan römork ve Cevdet'in hemen kampın yakınındaki evi etrafındaki hareketliliğe... Mustafa Özcan’ın talimatı ile yanındaki mollaya Gülen’i zehirleten Cevdet, aracının arkasına taktığı römorkla o gün Gülen’i kampın yakınında olan evine götürmüş. Evinin etrafında hareketlilik olmasının nedeni Gülen’i römorkla oraya taşımalarıymış."

Zehirlenmemiş, ZEHİRLEMEYE devam edecekmiş.

Bir şeyde haklı;Allah’ın yıkmadığını kimse yıkamıyor. Ama kurduğu ihanet yapılanmasının yıkılışını hala anlamıyor. Anlayacak, konuşamasa da duyacak…



pic.twitter.com/BJ55u7coiu — Nedim Şener (@nedimsener2010) November 25, 2021

NEDİM ŞENER: ZEHİRLENMEMİŞ, ZEHİRLEMEYE DEVAM EDECEKMİŞ

Öte yandan Gülen'in son videosunu izleyerek sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hürriyet yazarı Nedim Şener, " Zehirlenmemiş, ZEHİRLEMEYE devam edecekmiş. Bir şeyde haklı; Allah’ın yıkmadığını kimse yıkamıyor. Ama kurduğu ihanet yapılanmasının yıkılışını hala anlamıyor. Anlayacak, konuşamasa da duyacak… " ifadelerini kullandı.

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