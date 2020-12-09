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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen korona mı oldu? | Fetullah Gülen'in son görüntüleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ortaya çıkan yeni görüntülerinde, sağlık problemleri olduğu iddiası gündeme düştü. Gülen'in koronavirüse yakalandığını iddia eden gazeteci Nedim Şener, videoda görülen dikkat çekici detayları köşesinde paylaştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen korona mı oldu? | Fetullah Gülen'in son görüntüleri

15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebşı Fetullah Gülen'in yayımlanan son görüntüleri gündem oldu. 33 dakikalık bir video kaydı yayımlayan Gülen'in sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilirken gazeteci Nedim Şener, videoda dikkat çeken detayları okuyucuyla paylaştı. 

HASTA DEĞİLİM MESAJI

Emniyet birimleri tarafından yakın takibe alınan örgüt mensuplarının yazışmaları, Gülen'in koronaya yakalandığı iddialarını güçlendirirken virüsün, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'e çok yakın isimlerden bulaştığı öne sürüldü. Bu iddialar gündem olurken gazeteci Nedim Şener'in köşesine taşıdığı yazıda, Gülen'in 'Hasta değilim' mesajı vermek için apar topar kamera karşısına oturtulduğunu belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE MESAJ

Hürriyet gazetesinde bugün yer alan yazıda, "FETÖ elebaşının sağlık durumunu anlamak için 33 dakikalık kaydın 22 dakika 52’nci saniyesini özellikle izlemenizi öneririm." diyen Şener, burada montajla yapılmış bir geçiş olduğunu ve Gülen'in başının sola düşmüş olduğunu, ancak yanındakilerin uyarısıyla konuya girdiğini belirtti. Şener aynı zamanda, yürümekte zorluk çeken Gülen'in 33 dakikalık konuşmasıyla örgüt üyelerine mesaj vererek koronaya yakalandığı ve hatta öldüğüne dair iddiaları yalanladığını ifade etti.

Berna Akkaya
Editör


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