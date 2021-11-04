FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe mesajını kimlerle birlikte verdiği ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen darbe talimatını tüm mahrem imamlarına ve örgüt tabanına duyurmak için kamera karşısına geçmişti. O sırada yanında darbe girişimine yön veren Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in olduğu ortaya çıktı.

Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç gibi darbeyi yöneten mahrem imamların ABD'ye İngiltere, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler üzerinden geçtikleri belirtildi.

Bu ulaşım trafiği darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılmıştı. Ancak ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporlarında deşifre edildi. Bu bilginin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını belgeleyen çarpıcı bir detaya daha erişildi.

4 ÜST DÜZEY İMAM FETÖ'NÜN EVİNDE

İstihbarat raporlarında yer alan bilgilere göre TSK imamı Adil Öksüz, Ankara'da darbe toplantısına katıldıktan sonra 17 Mart'ta, Kemal Batmaz 12 Mart'ta, Nurettin Oruç 10 Mart'ta, Hakan Çiçek ise 08 Şubat 2016'da ABD'ye gitti. 17 Mart ile 21 Mart 2016 tarihleri arasında FETÖ'nün TSK üst düzey imamları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD Pensilvanya'daki evindeydiler. Gülen bu dört kişiyle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurmak için kamera karşısına geçti. İsmi geçen bu kişilerin yanında yeşil cübbe giydi ve örgüte ait olan www.herkul.org sitesi aracılığıyla şifreli bir dil kullanarak harekete geçme talimatında bulundu. Bu kişilerden Adil Öksüz 21 Mart'ta, Kemal Batmaz 23 Mart'ta, Nurettin Oruç 21 Mart'ta, Hakan Çiçek 24 Mart'ta darbeyle ilgili talimatlarını öğrenerek Türkiye'ye döndüler.

İLK DEFA ASKER YEŞİLİ CÜBBE GİYDİ

Fetullah Gülen'in konuşmasını gerçekleştirdiği video dikkatli izlenildiğinde ilk defa asker yeşili bir pardesü giyerek konuşma yaptığı görülüyor. 'Giysi Dili' ile yaptığı konuşmayı inceleyen Alison Lurie, konuşmanın ve verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin örgütün TSK'daki mensupları olduğunu subliminal şekilde işaret ettiğini belirtiyor. Yaptığı konuşmada 15.36 saniyede konuşmayı bırakıyor ve dikkatle vurgulayarak "antrparantez umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" diyor. Bu bölümde belirli bir kitleye eylem talimatı verdiği belirtiliyor. Kullanılan ifadeler incelendiğinde; Osmanlıca bir kelime olan "Serkâr" kelimesinin Türkçe'de "Komutan, Amir, Müdür" anlamlarına geldiği, "Kapadokya" kelimesinin ise FETÖ/PDY içerisinde TSK için kullanılan bir şifre olduğu ve anlamının da sadece üst düzey TSK imamları tarafından bilindiği vurgulandı.

PENSİLVANYA İLE ANLIK İLETİŞİM

Bir diğer en önemli veri ise 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde bulunan Deniz Kuvvetleri ve Kurmay Subaylar imamı olarak bilinen Hakan Çiçek'in Pensilvanya'daki örgüt yöneticileriyle gerçekleştirdiği mesajlaşmalar oldu. MİT'e giden helikopter pilotunun darbe hazırlığını iletmesinin ardından darbe saatinin erkene alınması üzerine Hakan Çiçek Pensilvanya ile iletişime geçti. "+18624000371" numaralı GSM hattı ile saat 20:49'da cep telefonunda 'Eczacı Abdi' olarak kayıt ettiği Fetullah Gülen'in yanında bulunan örgüt elemanı Abdullah Bayram'a mesaj gönderdi. Mesajda Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteğini söyledi. 20:49:34'te "ölüm kalım", 20:49:45'te ise "abi bozun namazı" ifadeli mesajlar attı. Mesajlar bununla sınırlı kalmadı. Gülen' ile irtibat sağlamak amacıyla 20:58:25'te "aramak gerekirsen sen yanında ol" şeklinde mesaj attı. Görüşme esnasında Fetullah Gülen'in her an yanında olması gerektiğini ve gelişmelerden anbean haberdar edeceği söylemine Eczacı Abdi tarafından "burdayım" şeklinde mesajla cevap verildi.

YALANLADIĞI MESAJLARIN DELİLLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yargılama anında bu mesajları inkar eden Hakan Çiçek'in 15 Temmuz gecesi saat 22.50'de VIBER üzerinden "Hkn Ada Avukat" ismiyle kayıtlı örgüt üyesiyle mesajlaşarak Fetullah Gülen'i kastedecek şekilde "Tm yanınızda olsun ihtiyaç olursa" seklinde mesaj attığı tespit edildi. Sözü edilen yazışmalarla Hakan Çiçek'in darbe girişiminin başladığını örgüt yöneticilerine bildirdiği, darbe girişimi esnasındaki gelişmeleri aktarmak amacıyla telefonunda Eczacı Abdi ismiyle kayıtlı olan kişiye örgüt liderinin yanında durması gerektiğini söylediği belirtildi. Darbe girişiminin başarısız sonuçlanmasıyla kaçmaya çalışan Hakan Çiçek tarlada yakalanmıştı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Hakan Çiçek, "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.