FETÖ elebaşı Gülen'in akıbeti ortaya çıktı!

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Gazeteci Nedim Şener, bugün yayımlanan köşe yazısında Gülen'in koronavirüsü ağır şekilde geçirdiğini ve kısmi felç kaldığını ve yöneticilerin örgüt mensuplarından dua istediğini ifade etti.

Nedim Şener'in FETÖ elebaşı Gülen hakkında kaleme aldığı yazının ilgili kısımda şu ifadeler kullanılıyor:

"Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen’in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi. Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi. FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler.

Örgüt tabanına, “Türkiye’deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı” şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi."

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