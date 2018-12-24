FETÖ firarisi ağabeyine sahte pasaport gönderen kardeşi tutuklandı

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve Yunanistan'a kaçan H.Y.'ye, içerisinde sahte pasaport, kaşe ve mühürlerin bulunduğu valizi götürürken Yunan polisince yakalanan Türk feribot kaptanı S.G. ile gemici A.A., daha sonra serbest bırakıldı. Yurda dönünce yakalanan iki gemici ile valizi teslim aldıkları H.Y'nin kardeşi K.Y. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklanırken, diğer 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen 21 Aralık'ta Bodrum-Kos seferini yapan feribotun Türk kaptanı S.G. ve gemici A.A., Yunan Gümrüğü'nde yanlarındaki valizde sahte pasaport, kaşe ve mühürlerle yakalandı. Yunan makamları tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaptan S.G., buradaki ifadesinde iddiaya göre, valizi 20 yıldır tanıdığı arkadaşı K.Y.'nin Atina'dan kendisini karşılamaya gelecek olan ağabeyi H.Y.'ye teslim edilmek üzere verildiğini ve içerisinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Gemici A.A. da kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, dün yine feribotla Bodrum'a döndü. Kaptan S.G. ve gemici A.A., bu defa Bodrum Limanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındı. Kaptan S.G., burada da Yunanistan'daki ifadesinin aynısını tekrarladı. Bunun üzerine polis, kaptan S.G.'ye valizi verdiği ileri sürülen K.Y.'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

K.Y.'nin sorgusundan valizi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kardeşi H.Y.'ye gönderdiği ortaya çıktı. K.Y.'nin gönderdiği ve Yunan polisince el konulan valizde sahte pasaport, kaşe ve mühürlerin yanı sıra kardeşi H.Y.'ye ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 hard disk, 1 cep telefonu olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan S.G., A.A. ve K.Y., FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmeye çalışmak suçundan bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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DHA