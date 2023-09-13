FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı

FETÖ firarisi, Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firarinin, FETÖ'nün haberleşme programları aracılığıyla birçok örgüt üyesiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün finans merkezi olan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ davasından aranan firari sanık Erkan Ünal'ın, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğu tespit edildi. Firari sanığın Büyükçekmece'de kayınpederine ait villaya gittiği bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda firari Ünal'ı eve gireceği esnada gözaltına aldı. Firari şüphelinin gözaltına alındığı esnada yapılan üst aramasında üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, Polise, ağabeyine ait kimlik bilgilerini vermek istedi.

Cep telefonunu SIM kart olmadan kullanıyordu

Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramada kullandığı ve içerisinde sim kart olmayan cep telefonu çıktığı öğrenildi. Yapılan incelemede Ünal'ın, kamuya açık alanlardaki kablosuz ağlar üzerinden internete bağlandığı tespit edildi. Firari şüphelinin FETÖ'nün haberleşme programı Bylock üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, aynı zamanda Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un genel sekreterlik görevini yürütüyordu.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Erkan Ünal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)