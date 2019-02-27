FETÖ firarisi eşler, saklandıkları örgüt evinde yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan, "Aksu İlçe İmamı" olduğu öne sürülen şüpheli ile eşi saklandıkları örgüt evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Sulh Ceza Hakimliğince haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve firari konumdaki "Aksu İlçe İmamı" olarak değerlendirilen F.B. ile eşi G.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan baskında, örgüt evinde saklanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan incelemede, F.B.'nin örgütte daha önce Aksu İlçe İmamı olarak sorumlu olduğu, eşlerin ise aynı zamanda kapatılan FETÖ'ye ait işyerlerinde çalıştıkları, adliye ve Bank Asya protestolarına katıldıkları, her ikisinin de örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı.

Kaynak: İHA