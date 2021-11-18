FETÖ firarisi Hakan Şükür yabancı basına konu oldu! "Dünya Kupası'nın en hızlı golcüsü, şimdi ABD'de Uber sürücüsü!"

15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişiminin ardında yurtdışına kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün düştüğü durum yabancı basın tarafından ele alındı. İngiliz gazetesi Daily Star'ın yazdığı haberde, Dünya Kupası'nda attığı golle turnuvanın en hızlı golcüsü unvanını alan Hakan Şükür'ün, Amerika'da taksicilik yaptığı ifade edilerek düştüğü sefil durumdan bahsedildi.

TAKSİCİ OLMASINI GÜNDEMİNE TAŞIDI

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün şimdilerde taksicilik yapmasını haberine yansıtan Daily Star'da, "Inter Milan ve Blackburn'un eski forveti Hakan Şükür, anavatanı Türkiye'den kaçtıktan sonra Amerika'da Uber sürücüsü olarak çalışmaya başladı. Galatasaray ile sekiz kez Süper Lig şampiyonu olan eski golcü , 2002'de bir Dünya Kupası'nda gelmiş geçmiş en hızlı golü kaydederek tarih kitaplarına girdi." denildi.

MİLLİ TAKIMDAKİ İSTATİSTİKLERİNE YER VERİLDİ

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan Şükür'ün eskiden attığı gollerle ilgili bilgilendirmeler bulunan haberde "Maçın 10.8. saniyesinde sonra attığı gol, Türkiye'nin Güney Kore'deki finallerde üçüncü olmasına yardımcı oldu. Eski futbolcu Uluslararası düzeyde 112 maçta 51 gol kaydetmesine rağmen, 15 Temmuz tarihinde Türkiye'de yapılan darbe girişiminin sonrasında hakkında çıkan tutuklama kararının ardından ülkesinden kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Amerika'ya kaçtığı ve Uber taksiciliği yaptığı öğrenilen FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün, 14 Temmuz 2017 tarihinde çıkan KHK ile Arif Erdem ile birlikte kendisine verilen tüm madalyalar geri alınmıştı.