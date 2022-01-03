FETÖ firarisi kıdemli binbaşı Göksel Özdoğ yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip; Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve 4 senedir firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru'nun başkent Ankara'da bir adreste saklandığını belirledi.

KILIK DEĞİŞTİRİP SAKLANMIŞ

Göksel Özdoğru'nun kılık değiştirdiğini ve saklandığı adresten dışarıya hiç çıkmadığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Genelkurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Özdoğru, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.