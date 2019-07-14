FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U.'nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada H.H.U., Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: İHA
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