İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

FETÖ HÜCRE YAPILANMASI OPERASYONU: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT