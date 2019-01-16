FETÖ itirafçısı harp okulu öğrencisine 4 yıl 2 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutusuz yargılanan Hava Harp Okulu eski öğrencisi Necmettin I., "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında Necmettin I. hazır bulundu. Necmettin I., savunmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığını ifade ederek, "8'inci sınıfta askeri lise sınavlarına hazırlanmamızı istediler. "Orası peygamber ocağı, giderseniz iyi olur" tarzında söylemde bulundular. Işıklar Hava Lisesi'ni kazandım. Orada da sıkmaya başladılar. İlk başta Işıklar Hava Lisesi'nde sadece "sen varsın" dediler. Sonra hazırlık sınıfındaki diğer kişilerle de beni tanıştırdılar" dedi.

Işıklar Hava Lisesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu dönemde örgütten soğuduğunu da iddia eden Necmettin I., "Bundan dolayı da cezalar alıyordum. Harp Okulu sürecinde de hiç görüşmedim. Sonra darbe oldu. Bizi sivil üniversitelere yerleştirdiler. Ankesörlü telefonlardan da aranmadım. Bildiğim her şeyi anlattım. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Savcı, sanık Necmettin I.'nın örgütün mahrem yapılanması içine örgütsel referanslarla girdiği iddiasıyla cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Mahkeme ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına karar vererek sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

DHA