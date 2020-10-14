Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 1'i emniyet müdürü 16 eski polise gözaltı

Manisa merkezli FETÖ'ye yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, KHK'yle ihraç 1'i ilçe emniyet müdürü olmak üzere toplam 16 eski polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Uşak, İstanbul ve Antalya olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, KHK'yle ihraç edilen 1'i ilçe emniyet müdürü olmak üzere toplam 16 eski polis, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları, yurt dışı bağlantılı FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüşme yaptıkları ve örgütsel toplantılara katıldıklarının belirlendiği belirtildi.