FETÖ operasyonunda 112 SIM kart ele geçirildi

Denizli'de FETÖ soruşturması kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda başkalarının üzerine kayıtlı 112 SIM kart, 5 bin 500 dolar ve dijital veriler ile birçok doküman ele geçirildi. Şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle karı-koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında il merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda, örgütün kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması olan "ByLock"u kullandıkları belirlenen karı - koca H.Ş. ve D.Ş sahte kimlikle yakalandı. Polis ekiplerince evde yapılan aramada örgüt tarafından gönderilen, "sahte hat" veya "kaçak hat" olarak bilinen başka kişiler üzerine kayıtlı 112 adet SIM kart, örgüt dokümanları, 5 bin 500 dolar, 9 bin 600 TL ve dijital veriler ele geçirildi. H.Ş. ve D.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA