FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyede (2)
FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına mensup 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına mensup 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 12'si ise itirafçı oldukları gerekçesiyle etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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