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  3. FETÖ operasyonunda sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesinden çıktı

FETÖ operasyonunda sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesinden çıktı

ANTALYA'da FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı. "Gaybubet evi" olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para...

FETÖ operasyonunda sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesinden çıktı

ANTALYA'da FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı. "Gaybubet evi" olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para ele geçirildi.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi içersinde sahte kimlikler ve para ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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DHA

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