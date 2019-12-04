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  3. FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)

Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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