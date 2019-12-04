FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)
Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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