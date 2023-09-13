FETÖ sanığı Cankıymaz oğluna kız istemeye gitmek için cezasının kaldırılmasını talep etti

Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalanan eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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FETÖ sanığı Cankıymaz oğluna kız istemeye gitmek için cezasının kaldırılmasını talep etti

Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalanan eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Cankıymaz, mahkeme heyetinden oğluna kız istemeye gitmek için adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nuri Cankıymaz ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse istenilen bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Duruşmada söz alan sanık Cankıymaz, dava dosyasına gelen rapora ilişkin detaylı savunma yapmak için süre istedi. Bir süredir ev hapsinde bulunduğunu ve bu durumun sosyal hayatını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen sanık Cankıymaz, oğluna kız istemeye gitmek için "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğuna ve yurt dışına kaçarken yakalandığına işaret ederek, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesini istedi. Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına karar verdi. Bir sonraki celse 6 Aralık'ta görülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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