FETÖ sanığı eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis

ANKARA'da FETÖ'ya yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli eski Yüzbaşı Burhan Ceylan, 6 yıl 3 ay hapis cezasıne çarptırıldı.

Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burhan Ceylan ve avukatı katıldı. Ceylan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliyken FETÖ'ye yönelik yürütülen "ankesör" soruşturmasında, örgütün "mahrem imamı" tarafından ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık şekilde arandığının tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine suçlamaları kabul etmedi. Aradan zaman geçtiği için sabit hattan kendisini kimlerin aradığını hatırlamadığını belirten sanık Ceylan, hakkında ifade veren tanıkların beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu ve örgütle kesinlikle irtibatı bulunmadığını söyleyen Ceylan, beraatını istedi. Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ceylan'a, "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, sanığın hükümle birlikte tahliyesine de hükmetti.

Kaynak: DHA