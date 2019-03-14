FETÖ sanığı Gülen’den şikayetçi oldu

ESKİŞEHİR'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yardım etmek suçundan yargılanan Murat Kenan Kayacan (32), "Bana, "sen aslansın, kaplansın" dediler. Askerlere sohbet abisi olmamı istediler. Verdikleri görevi yerine getirdim. Fethullah Gülen'den şikayetçiyim. Devletimin yanındayım" dedi. Mahkeme Kayacan'ı, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılanan Murat Kenan Kayacan, bugün karar duruşmasına çıktı. Bir gıda şirketinde çalışan tutuksuz sanık, örgütün amaçlarını hiçbir zaman benimsemediğini öne sürerek, "Bana, "Sen aslansın, kaplansın" dediler. Askerlere sohbet abisi olmamı istediler. Verdikleri bu görevi yerine getirdim. Himmet aldık. ByLock kullanmadım. Örgüte ait evlerde askerlere Fethullah Gülen videoları izletiliyordu. Kitapları okutuluyordu. Personeller, burs ya da himmet adı altında maaşlarının yüzde 10'unu örgüte gönderiyordu. Pişmanım. Ayrıca Fethullah Gülen'den şikayetçiyim. Örgütün amaçlarını asla benimsemedim. Devletimin yanındayım. Ne zaman talep edilirse tanık olarak ifade vermeye hazırım" dedi.

Mahkeme heyeti, Kayacan'ı etkin pişmanlık hükmünden faydalandırarak, "silahlı terör örgüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA