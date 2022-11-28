FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması nedeniyle Adana'da gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'sine adli kontrol verildi.

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FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması nedeniyle gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'sine adli kontrol verildi.

7 İLDE ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine "gaybubet evi" ayarlayan ve yurt dışına kaçmalarını organize eden, sohbet toplantısı düzenleyen ve katılan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 21 Kasım'da Adana merkezli 7 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ise örgüte gönderileceği değerlendirilen bir miktar para ile örgüt elebaşının kitapları ele geçirildi.

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İhraç polis memuru Ramazan K.'nin ise hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği ortaya çıktı. Ramazan K. ile birlikte hareket eden Ali B. ile Ali Ç.'nin ise farklı ilçelerdeki dağ ve yayla evlerini, örgüt üyelerinin saklanması için "gaybubet evi" haline getirdiği belirlendi. Ali Ç.'nin bu evlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, ayrıca örgüte göndermek üzere "himmet" adı altında para topladığı öne sürüldü. 3 yıl önce örgüt üyeliğinden tutuklanan eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın oğlu Bahattin Çalışkan'ın ise örgüt üyelerini gaybubet evlerine ulaşımını sağladığı belirlendi.

"BU GÜNLER GEÇECEK YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Şüphelilerden eski ilaç mümessili Selçuk B.'nin, KHK ile kapatılan bir derneğin üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve sohbet toplantıları organize ettiği belirlendi. Bu toplantılarda ihraç öğretmen Dursun K.'nin sohbet hocalığı yaptığı, katılanlara da "Bugünler geçecek ve yeniden ayağa kalkacağız" şeklinde telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. Toplantılara katılan şüphelilerin, polisin takibinden yakalanmamak için kendi aralarında üstü kapalı konuştuğu, adreslerde ise araçlarını farklı bölgelere park ettiği belirtildi. Bazı şüphelilerin ifadelerinde cenaze için bir araya geldiklerini söylediği, bazılarının da doğum günü için toplandıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ihraç doktor Sinan K. ile eşi Esrar K.'nin evinde 2 adet F serisi 1 dolar, ihraç öğretmen Osman Ö.'nün evinde de 2 adet F serisi 2 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dursun K., Ramazan K., Bahattin Çalışkan ve Ali B.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 62 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle adli kontrol kararı verildi.

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