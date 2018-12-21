FETÖ soruşturmasında 3 eski polis tutuklandı
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturma kapsamında 3 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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