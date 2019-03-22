FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalıştıkları belirtilen FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği askerleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki askeri yasak bölgede 3'ü çocuk 5 kişilik bir grubu tespit etti.

Yapılan incelemede, bu kişilerin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda müşavirlik görevindeyken KHK ile ihraç edilen, hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan A.Ö (48) ve eşi E.Ö. (42) ile çocukları olduğu belirlendi. FETÖ şüphelisi çiftin ByLock kaydının olduğu ve "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılamalarının sürdüğü tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.Ö. tutuklandı, çocukları ise yakınlarına verildi.

Yenikarpuzlu beldesindeki askeri yasak bölgede de kapatılan Fatih Üniversitesi'nde sanat yönetmeni olarak çalıştığı ve hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturma bulunduğu belirlenen A.G. (39) gözaltına alındı.













Kaynak: AA