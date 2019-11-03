FETÖ şüphelisi 3 kişi Eskişehir’de gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan meslekten ihraç astsubaylar E.B., H.Ö. ile G.A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA