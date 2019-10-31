FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı (2)

ŞÜPHELİ ÇİFT TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından A.Ç. ve eşi Ü.Ç. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hakkında Sivas Sulh Ceza Hakimliği tarafından da arama kararı bulunan A.D. ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Sivas'a gönderildi.

Kaynak: DHA