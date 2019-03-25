FETÖ şüphelisi sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
BOLU'da 1 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi Sümeyra Dağ (27), dini nikahlı eşiyle birlikte kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmek üzereyken Edirne'de yakalandı.
BOLU'da 1 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi Sümeyra Dağ (27), dini nikahlı eşiyle birlikte kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmek üzereyken Edirne'de yakalandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıllarda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Sümeyra Dağ, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock'u kullandığı iddia edilen Sümeyra Dağ, dini nikahlı eşiyle birlikte kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalıştığı sırada Edirne'de, sınırda jandarma tarafından yakalandı. Sümeyra Dağ, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bolu'da adliyeye sevk edilen Sümeyra Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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DHA
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