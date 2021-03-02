FETÖ terör örgütüne darbe: Biri albay 24 gözaltı!

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı mahrem hizmetler yapılanması kapsamında açılan soruşturma kapsamında ilerleyen çalışmalarda yeni bulgular elde edildi. Terörle mücadele ekiplerinin incelemeleri sonucu, biri albay olmak üzere 24 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi.

Diğer taraftan, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün mali yapılanmasına ilişkin operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 kişiden 28'i yakalandı.