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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda...

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. İzmit'te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak, belgelere el konuldu.

DHA

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