FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla kurum çalışanı oldukları belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan soruşturmalardan tespit edilen ve haklarında evlerini örgütsel amaçlı yapılan sohbet toplantılarında kullandıkları belirlenen 5 şüpheliye TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA