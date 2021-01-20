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  3. FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban yakalandı

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY üyesi olduğu bilinen eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban, yakalandı.

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 2016 yılından beri firari olduğu belirlenen, eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi eski 4. sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban'ın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip Çoban'ı bir süre takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonrası firari emniyet müdürünün saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler Çoban'ı kaçamak isterken kovalamaca sonucu yakaladı.

Örgütün emniyet yapılanması içeresinde yer aldığı öğrenilen Çoban'ın 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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