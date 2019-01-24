FETÖ üyesi olmak ve sahte delil üretmekle suçlanan polislere ceza istendi

İZMİR'de, "FETÖ üyesi oldukları" ve kamuoyunda "askeri casusluk davası" olarak bilinen davanın soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddiasıyla yargılanan 16'sı tutuklu 86 polis hakkında savcı, mütalaa verdi. Savcı, dönemin il emniyet müdürü Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 33 sanığa ceza verilmesini, firari durumdaki 18 sanığın dosyasının ayrılmasını ve 35 sanığın da beraat ettirilmesini istedi.

İzmir'de görülen ve tüm sanıkların beraatiyle sonuçlanan, kamuoyunda "askeri casusluk davası" olarak bilinen "gizli bilgi ve belge bulundurma" davasının, FETÖ'nün kumpası olduğu ortaya çıkmış, sorumlular hakkında da dava açılmıştı. Askeri casusluk davasında yargılanmalarına neden oldukları isimler aleyhine sahte delil ürettikleri ve FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 86 polis hakkında İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN CEZALANDIRILMASINI İSTENDİ

Davanın duruşmasında Cumhuriyet savcısı, 48 sayfadan oluşan mütalasını mahkemeye sundu. Savcı, 26 sanığın "görevi kötüye kullanma" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma', dönemin İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ve Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi ihmal" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma', 3 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma', bir sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Örgüt elebaşısı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu firari 18 sanığın dosyalarının ayrılmasını isteyen savcı, diğer 35 sanık için ise beraat talebinde bulundu.

Savcı, bir kısmı ihraç, bir kısmı emekli, bir kısmı da görevde olan 16'sı tutuklu tüm sanıkların, "terör örgütü yöneticiliği, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, iftira, suç uydurmak, kamu görevlisi tarafından evrakta sahtecilik yapmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yasaklanan bilgilerin açıklanması, kamu görevlisi tarafından suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi" suçlarından "yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraatini istedi.

ÖRGÜT ÜYESİ POLİSLERDEN BAZILARI MAHREM LİSTEDİ

Mütalaasında kumpası da anlatan savcı, sanık polislerin yürüttükleri soruşturma sırasında aramalara katılarak, görüntü aldıklarını ancak görüntülerin kesik kesik kaydedildiğini, bazı görüntülerde atlamalar olduğunu, bir kısmında ise konuşmaların net anlaşılamadığını, görevlilerin genel itibarıyla eldiven takmadıklarını, aramaların dağınık halde gerçekleştirildiğini belirtti. Savcı, ortak olarak ikamet edilen evlerde bulunan materyallerin kime ait olduklarına dair tespit yapılmadığını da vurguladı.

Emniyetin mahrem yapılanması soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kartta örgüt tarafından emniyet teşkilatında görevli personelin kodlandığı ve buna ilişkin bir liste oluşturulduğunu ifade eden savcı, sanıkların bir kısmının adları ile örgüt içerisindeki konumlarının da bu listede yer aldığını kaydetti.

Duruşma sanık avukatlarının mütaaalya karşı savunma yapmaları için ertelendi.

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DHA