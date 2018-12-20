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FETÖ zanlısını ziyarette yakalandılar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlıyı cezaevinde...

FETÖ zanlısını ziyarette yakalandılar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlıyı cezaevinde ziyaret eden aranması bulunan şüpheli ile cezaevine sim kartı sokmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı U.A'nın ziyaretine gelen G.A. bir suçtan arandığı tespit edildi.

Aynı kişiyi ziyaret eden M.S.A. isimli şahsın üzerinde ise sim kart ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi, il emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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