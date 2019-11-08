FETÖ’cü Enes Kanter’den Avrupa'ya çağrı

FETÖ’cü Enes Kanter, daha önce de birçok kez Fetullah Gülen için ‘babam’ demişti. Enes Kanter, şimdi de İtalyan La Repubblica gazetesine konuşup skandal açıklamalara imza attı.

KANTER'DEN FUTBOLCULARA VE UEFA'YA BOYKOT ÇAĞRISI

Enes Kanter, “Türkiye’de oyun oynanmaz” dedi ve sözlerini “Futbolculardan ve UEFA’dan İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum” diye sürdürdü.

Sadece UEFA’dan değil tüm Avrupa’dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, “Evet boykotu, tüm Avrupa’dan istiyorum. Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye’ye daha fazla baskı yapmasını isterim” diye konuştu.

ENES KANTER'DEN İTİRAF: HALK DÜŞMANIYIM

Teröristbaşı Gülen’e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, “Bir halk düşmanıyım. Bu yüzden 2021’de Amerikan vatandaşı olacağım” dedi.