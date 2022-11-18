FETÖ'cü Enes Kanter'e yeni vatanında ödül yağmuru! "En Değerli Vatansever” ödülünün sahibi oldu!

FETÖ'cü Enes Kanter ABD'de katıldığı bir ödül töreninde özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu olarak tanıtılarak "En Değerli Vatansever" ödülünü aldı.

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FETÖ'cü Enes Kanter'e yeni vatanında ödül yağmuru! "En Değerli Vatansever” ödülünün sahibi oldu!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu ve yeni vatanı ABD'de yaşayan basketbolcu Enes Kanter, Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir ödül töreninde ödül aldı. Amerikan televizyonlarında yayımlanan programda Kanter, yeni vatanında "En değerli vatansever" seçildi.

FETÖ'cü Enes Kanter'e yeni vatanında ödül yağmuru! "En Değerli Vatansever” ödülünün sahibi oldu!

"CESUR VE AÇIK SÖZLÜ" OLARAK ANILDI

FETÖ’cü Enes Kanter Türkiye’yi ve Erdoğan’ı eleştirdiği için tehdit edilen Enes Kanter, Çin’i de korkusuzca eleştirdi. Cesur ve açık sözlü birisi. Soy adını ‘Özgürlük’ olarak değiştirdi” şeklinde tanımlandı.

Enes Kanter bu davranışlarında dolayı Amerikan değerlerini iyi bir şekilde temsil ettiği gerekçesiyle "En Değerli Vatansever" ödülünü salondakilerin alkışlarıyla birlikte aldı.

FETÖ'cü Enes Kanter'e yeni vatanında ödül yağmuru! "En Değerli Vatansever” ödülünün sahibi oldu!

NBA KOVDU

Enes Kanter takımı NBA'den Çin' karşı kullandığı "Çin diktatörlüğü Tibet kimliğini ve kültürünü siliyor" söylemleri yüzünden kovulmuştu.

FETÖ'cü Enes Kanter'e yeni vatanında ödül yağmuru! "En Değerli Vatansever” ödülünün sahibi oldu!

YUNANİSTAN'A ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

FETÖ'cü Kanter geçtiğimiz günlerde Yunanistan bayrağına sarıldığı görüntüleri paylaşmış, Yunan basınına verdiği röportajda "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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