FETÖ’cü firari teğmen yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası verilen ve meslekten ihraç edilen firari teğmen yakalandı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan Mehmet Olcay Ö.'nün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir evde saklandığı öğrenildi. Eve yapılan operasyonla yakalanan Mehmet Olcay Ö. emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA