FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi

FETÖ'cü Hakan Şükür, YouTube üzerinden yaptığı yayında Türkiye'ye öfke kustu. Deprem yardımlarının AFAD'da yapılmaması konusunda tavsiye veren Şükür, sözleriyle tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük bir felaket yaşadı. 10 ilde 13 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle Türkiye, seferber oldu. AFAD ve çeşitli dernekler üzerinden bölgeye yardımlar yapılırken FETÖ'cü hainlerde depremi fırsat bilerek sosyal medyada harekete geçti.

FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi

"YABANCILAR YARDIM EDİYOR"

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Hakan Şükür, YouTube üzerinden yaptığı yayında hükümeti eleştirdi, yapılacak yardımların AFAD'a yapılmamasını tavsiye etti. Hakan Şükür söz konusu yayında, "Yabancılar yardım ediyor. Soydukları soğana çevirdikleri ülke milletin IBAN'ına, milletin adımına, yurt dışının yardımlarına muhtaç" dedi.

YARDIMLAR İÇİN ÖNERİ YAPTI

Şükür kendisini eleştirenlere hakaret ederken sözlerinin devamında, "Biz çeşitli hangi hesap olursa, devletin hesabı değil. Belki AHBAP, belki başka bir yere. Devletin demeyeyim. Devletin hesabına veririm de, bunlar devleti esir almış. Bu mafya, hırsızlar esir almış devleti. Kendi yandaşlarına veriyorlar. Şimdi yapacağı iyiliği, timsah gözyaşlarını takmayın" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi

Şükür, "Çok derin, şiddeti büyük bir deprem. Öncekilere benzemeyen bir deprem deniyor. Bilmiyoruz, uzağız" ifadesini kullandı.

SEÇİM İÇİN PROPAGANDA YAPTI

İnsanların elinde kalan tek şeyin seçim sandığı olduğunun altını çizen Şükür, "Bu lanetli, gözü dönmüş yöneticileri ülkenin başından almazsanız. Bu gibi felaketleri çağırmak gibi olmasın ama ülkenin başından belalar eksik olmayacak" diyerek skandal sözler sarf etti.

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