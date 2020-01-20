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FETÖ'cü üst düzey iki yönetici yakalandı

Son dakika haberine göre FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen'in en yakınındaki isimlerden olan, 'kadim abi' olarak tanınan Yusuf Bekmezci ve sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı, İzmir'de aynı evde yakalandı.

FETÖ'cü üst düzey iki yönetici yakalandı

Son dakika haberine göre 2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. Bekmezci ile birlikte yine yakalama emriyle aranan sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde yakalandı.

Ayrıntılar gelecek...
 



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